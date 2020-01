Frankfurt Viele Sparer ziehen in diesen Tagen Bilanz: Was ist 2019 bei der Kapitalanlage herausgekommen? Klar wird: Mit dem Deutschen Aktienindex (Dax), der das Jahr bei 13 249,01 Punkten beendete, konnte man Geld verdienen – und zwar rund 25 Prozent, sofern man auf den ganzen Index setzte. Es war der stärkste Anstieg des Dax seit Jahren – nach einem verlustreichen Jahr 2018.

Viele Experten meinen: Nach dem starken Lauf an Europas Aktienmärkten 2019 ist die Luft für den Dax dünner geworden. Eine Talfahrt wie 2018, als der Dax angesichts eskalierender Spannungen zwischen den USA und China in die Knie ging, halten viele Fachleute aber für unwahrscheinlich – trotz zahlreicher Konjunkturrisiken etwa mit dem US-chinesischen Handelskrieg und dem Brexit. Die Mehrheit sieht sogar abnehmende Rezessionsrisiken. Zudem dürften die Notenbanken im Zweifelsfall mit Billiggeld parat stehen, um der Wirtschaft zu helfen.

Im Jahresverlauf könnten aber Wolken über den Börsen auftauchen. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist etwa die US-Präsidentschaftswahl.

Für den Dax prognostizieren Analysten erst einmal neue Höchststände. Doch im Vergleich zum Bullenjahr 2020 rechnen sie meist mit eher mageren Gewinnen.

Die Deutsche Bank sieht den Dax per Jahresende 2020 bei rund 14 000 Punkten, was ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich bedeutet. Rückenwind sieht Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von den historisch niedrigen Kapitalmarktzinsen. Diese seien „kein Phänomen, das Anleger aussitzen können.“ Statt Jahr für Jahr reale Kapitalverluste mit Giro- oder Tagesgeldkonten in Kauf zu nehmen, sollten sie Wertpapiere in Betracht ziehen – wie Aktien.

Die Commerzbank ist etwas vorsichtiger und prognostiziert 13 700 Dax-Punkte für das Jahresende, wobei Stratege Andreas Hürkamp den Index zwischen 11 800 und 14 400 schwanken sieht.

Anlagestratege Christian Kahler von der DZ Bank ist noch skeptischer. Er spricht 2020 von einem „Murmeltiermarkt“ für den Dax, den er auf Jahressicht seitwärts laufen sieht. Die Risiken für die Weltwirtschaft blieben hoch.

Die Societé Générale meint: „Das Chance/Risiko-Profil an den europäischen Aktienmärkten ist inzwischen asymmetrisch mit nur begrenztem Aufwärtspotenzial 2020.“ Der Dax sei wegen seiner zahlreichen exportorientierten und zyklischen Unternehmen schwankungsanfälliger als andere europäische Indizes.