Frankfurt Verbesserte Sicherheitsmerkmale der Euro-Scheine erschweren Geldfälschern das Handwerk. Zwar brachten Kriminelle 2016 weltweit rund 694 000 Euro-Blüten in Umlauf – etwa 1,5 Prozent mehr als 2016, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt mit. Einen deutlichen Rückgang von 11,3 Prozent auf rund 72 900 Fälschungen gab es nach Angaben der Bundesbank aber in Deutschland.

„Seit der Einführung der Europa-Serie mit verbessertem Fälschungsschutz ist ein Rückgang der Falschgeldzahlen festzustellen, sagte Carl-Ludwig Thiele, Bundesbank-Vorstand auch für das Thema Bargeld. Besonders die Zahl der 20-Euro-Blüten sei deutlich gesunken. „Auch die 50-Euro-Fälschungen sind bereits leicht zurückgegangen.“

Weltweit richteten Kriminelle mit Euro-Blüten 2017 einen Schaden von rund 36 Mio. Euro (2016: 40 Mio. Euro) an. In Deutschland verringerte sich der rechnerische Schaden um 2,4 Prozent auf rund 4,1 Mio. Euro. Nach wie vor am beliebtesten bei Kriminellen ist die 50-Euro-Banknote (65 Prozent der Fälschungen in Deutschland).