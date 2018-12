Börsenindex Dax fällt auf Jahrestief

Frankfurt Am vorletzten Handelstag des Jahres hat der Abwärtsdruck am deutschen Aktienmarkt noch erheblich zugenommen. Der Dax brach am Donnerstag um weitere 2,37 Prozent auf 10 381,51 Punkte ein. Das war der niedrigste Schlusskurs seit November 2016. „Jetzt liegt die runde 10 000er-Marke näher als der Widerstand bei 11 000 Punkten“, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Im Dezember summieren sich die Einbußen des Dax auf knapp 8 Prozent und seit Jahresbeginn auf fast 20 Prozent. Angesichts eines desaströsen Börsenjahres hätten Anleger auch kurz vor dem Jahresschluss noch Aktienpositionen geräumt, sagten Händler.