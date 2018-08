Chefs meist aus dem Ausland

Frankfurt /Bonn Deutschlands Top-Konzerne setzen in ihren Chefetagen auf Fachwissen aus dem Ausland: In den 30 Dax-Unternehmen hat aktuell fast jeder dritte (60) der 194 Vorstände einen ausländischen Pass. Der Ausländeranteil in den Chefetagen der ersten deutschen Börsenliga liegt im zweiten Jahr in Folge über der 30-Prozent-Marke, hat das Beratungsunternehmen Simon-Kucher & Partners berechnet. Mit 30,9 Prozent war er zum Vorjahr fast unverändert (30,8 Prozent). Von den derzeit 25 Frauen in den Dax-Vorständen stammt fast die Hälfte (44 Prozent) aus dem Ausland.

Die Zahl der Dax-Konzerne, die im Vorstand nur auf Manager mit deutschen Wurzeln bauen, erhöhte sich zum Vorjahr von fünf auf sieben: Commerzbank, Eon, Infineon, Münchener Rück, RWE, Volkswagen sowie der Dax-Neuling Covestro.