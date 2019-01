Frankfurt /Bremen Warnstreiks der Sicherheitskräfte haben – wie angekündigt – den Flugverkehr an mehreren deutschen Flughäfen massiv behindert. Weil am Dienstag Fracht und Passagiere nicht vorschriftsmäßig kontrolliert werden konnten, mussten Hunderte Flüge ausfallen, Zehntausende Passagiere kamen nicht ans Ziel.

Es handelte sich um die dritte Warnstreikwelle der Gewerkschaft „Verdi“, die für die Luftsicherheitsassistenten einen bundesweit einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro erstreiten will. Auch der Deutsche Beamtenbund (DBB) hat seine Mitglieder zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Begonnen hatte der Warnstreiktag um Mitternacht an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen. Dort sollte das Sicherheitspersonal den ganzen Dienstag nicht arbeiten.

Seit 2 Uhr beteiligte sich auch das Sicherheitspersonal an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt/Main. „Der Flugverkehr ist massiv beeinträchtigt“, sagte „Verdi“-Verhandlungsführer Benjamin Roscher am Dienstagmittag in Frankfurt. Allein dort wurde nach Angaben des Betreibers Fraport rund die Hälfte der geplanten 1200 An- und Abflüge von den Fluggesellschaften gestrichen. Viele weitere hatten Verspätungen.

Auch in Bremen fielen Flüge aus: 31 von 58. Lufthansa, Eurowings und KLM hatten frühzeitig insgesamt mehr als 20 Verbindungen gestrichen. 80 Beschäftigte waren im Warnstreik. Einige Passagiere aus der Region, die eigentlich am Dienstag in Bremen eintreffen wollten, zum Beispiel mit einem Anschluss ab Frankfurt nach einem internationalen Flug, werden nun erst heute erwartet. An diesem Mittwoch wird eine weitgehende Normalisierung des Flugbetriebes erwartet. Zunächst ist allerdings noch nicht jede Maschine dort, wo sie nach ursprünglichen Plänen der Airlines sein sollte.

Hintergrund des Warnstreiks von Sicherheitsmitarbeitern sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen dem Bundesverband der Luftsicherung sowie DBB und „Verdi“ für rund 23 000 Beschäftigte der Flugsicherheit. „Verdi“ sprach von einem Warnsignal die Arbeitgeber, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.