Brexit: EZB versorgt Briten

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Bank of England (BOE) mit Euro-Liquidität versorgen. Dazu aktivierten beide Notenbanken eine Devisentausch-Vereinbarung. Diese gibt der britischen Notenbank die Möglichkeit, Euro bei der EZB gegen britische Pfund zu erwerben, um dann ihren Banken wöchentlich Euro anzubieten, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit.

Die EZB spricht von einer Vorsichtsmaßnahme, um die Funktionsfähigkeit der Märkte bei der Versorgung von Haushalten und Firmen zu sichern. Die Entscheidung gilt als Vorsichtsmaßnahme für den Fall eines ungeregelten Brexits Ende März. „Die EZB wird weiter eng mit der BOE zusammenarbeiten, um die Marktbedingungen sorgfältig zu überwachen“, hieß es. Sie wäre notfalls auch bereit, den Banken in der Eurozone britische Pfund anzubieten.