Bundesbank spürt Dämpfer

Frankfurt Das zweite Quartal wird nach Einschätzung der Bundesbank mit einem Dämpfer für die deutsche Wirtschaft enden. „Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im Frühjahr 2019 leicht zurückgehen“, bekräftigte die Bundesbank in ihrem am Montag vorgelegten Monatsbericht Juni. Die „konjunkturelle Grundtendenz“ sei „nach wie vor schwach“, schreibt die Notenbank. „Ausschlaggebend hierfür ist der anhaltende Abschwung in der Indus­trie.“