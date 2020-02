Condor darf mit LOT abheben

Frankfurt Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme des Ferienfliegers Condor durch die staatliche polnische Luftfahrt-Holding PGL genehmigt. Der Deal verzerre den Wettbewerb nicht, begründete die Behörde in Bonn am Donnerstag ihre Entscheidung. Condor werde im Wettbewerb zum deutschen Marktführer Lufthansa gestärkt, meinte Amtsleiter An­dreas Mundt. Allerdings ist die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern, denn einzelne Gläubiger und Konkurrenten wollen den Verbund aus Condor und der PGL-Airline LOT mit rund 20 Millionen jährlichen Passagieren noch verhindern.