Dax auf Jahreshoch – dank Trump

Frankfurt Signale der Hoffnung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt haben dem Dax am Montag neuen Schwung verliehen. Der deutsche Leitindex setzte die Kursrally der vergangenen drei Wochen fort und stieg auf den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres. Am Ende stand für den Dax ein Plus von 0,37 Prozent auf 12 941,71 Punkte zu Buche.

US-Präsident Donald Trump glaubt im Handelsstreit mit China weiterhin an eine baldige Unterzeichnung eines Teilabkommens. „Wir liegen, würde ich sagen, ein bisschen vor dem Zeitplan, vielleicht deutlich vor dem Zeitplan“, sagte Trump am Montag. „Wahrscheinlich werden wir es unterzeichnen.“ Auch die Einigung der EU-Staaten auf einen flexiblen Brexit-Aufschub bis Ende Januar beflügelte den Aktienmarkt.

Laut Marktanalysten könnte der Dax nun die runde Marke von 13 000 Punkten ins Visier nehmen. „Aber die Luft da oben ist schon sehr dünn“, gab Martin Chmaj von GKFX zu bedenken. Gewinnmitnahmen würden wahrscheinlicher.