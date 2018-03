Dividenden steigen auf Rekordhöhe

Frankfurt Dividendenrekord für Aktionäre: Deutschlands Börsenschwergewichte schütten einer Studie zufolge in diesem Jahr so viel Geld an ihre Anteilseigner aus wie nie zuvor. 36,1 Milliarden Euro zahlen die 30 Dax-Konzerne zusammen aus, wie das Beratungs- und Prüfungsunternehmen EY errechnet hat. Das sind gut 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie EY am Donnerstag mitteilte.

„Der starke Anstieg der Dividendenausschüttung spiegelt die gute Entwicklung der meisten Dax-Konzerne im operativen Geschäft und auch die sehr gute Gewinnentwicklung wider“, erläuterte Mathieu Meyer, Mitglied der EY-Geschäftsführung.

Das traf jedoch nicht auf alle börsennotierten Konzerne zu. Größter Kapitalvernichter unter Deutschlands Aktiengesellschaften war 2017 nach Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff mit einem Kurs-Minus von rund 94 Prozent binnen eines Jahres.