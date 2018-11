„Verdi“ droht mit weiteren Streiks

Frankfurt /Dortmund Die Gewerkschaft „Verdi“ vergrößert im Tarifstreit mit der Lufthansa-Tochter Eurowings das Konfliktfeld. Einen Tag nach einer allgemein gehaltenen Streikdrohung für die rund 1000 Flugbegleiter der Eurowings-Kerngesellschaft rückte „Verdi“-Verhandlungsführer Volker Nüsse die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) mit Sitz in Dortmund in den Fokus, die ebenfalls für Eurowings unterwegs ist. Bei den Verhandlungen um eine Beschäftigungsgarantie und die Gehälter von rund 350 Flugbegleitern von LGW verweigere das Unternehmen weitere Verhandlungen, erklärte „Verdi“ am Freitag.