Ryanair einigt sich mit „Verdi“

Frankfurt /Dublin Die irische Billig-Airline Ryanair hat sich offenbar mit der Gewerkschaft „Verdi“ bei den Tarifverhandlungen für ihr deutsches Kabinenpersonal geeinigt. Das teilte Ryanair am Donnerstag mit. „Verdi“ bestätigte, dass es eine Vereinbarung gebe, ohne Details zu nennen. Teile des Kabinenpersonals hatten zuletzt im September in mehreren europäischen Ländern – auch in Deutschland – die Arbeit niedergelegt. „Verdi“ forderte deutlich höhere Einkommen, festgelegt in einem Tarifvertrag sowie Arbeitsbedingungen nach deutschem Recht.