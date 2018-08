Frankfurt Bei seiner Suche nach einem Standort für ein großes europäisches Werk hat der US-Elektroautobauer Tesla laut einem Bericht auch Rheinland-Pfalz oder das Saarland im Blick. Der US-Konzern habe in Deutschland entsprechende Gespräche mit zwei Bundesländern über eine „Giga-Fa­brik“ zum Bau von E-Autos und Batterien unter einem Dach geführt, berichtete die Wirtschaftszeitung „The Wall Street Journal“ jetzt unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Gespräche befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, hieß es weiter. Auch über einen Standort in den Niederlanden sei verhandelt worden. Tesla-Chef Elon Musk hatte im Juni bei Twitter geschrieben, Deutschland sei eine „führende Wahl“ in Europa.