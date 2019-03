Eurowings auf der Langstrecke

Frankfurt Der Lufthansa-Konzern holt seine Touristikmarke Eurowings an das Drehkreuz Frankfurt. Mit dem Winterflugplan (Oktober) sollen am Main vier Langstreckenflugzeuge stationiert werden, wie das Unternehmen mitteilte. Als erste Ziele wurden Mauritius, Barbados und Windhoek in Namibia genannt, weitere sollen folgen. Bei Zubringerflügen mit Lufthansa kann man das Gepäck durchchecken.