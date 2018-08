Frankfurt In Europa und Deutschland zeichnet sich eine stärkere Marktöffnung für Cannabis ab – mit dem Medizinsektor als Motor. Das lockt Investoren. Das nach eigener Einschätzung weltweit führende Cannabisunternehmen Canopy Growth Corporation aus Kanada setzt seinen Expansionskurs nun mit der Gründung eines europäischen Hauptsitzes für seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Spectrum Cannabis fort, wie es mitteilte. Die Europa-Tochter werde fortan in Frankfurt ansässig sein.

Ziel der Europastrategie von Spectrum Cannabis sei es, nachhaltige lokale Produktionskapazitäten aufzubauen, um die Nachfrage in Europa bedienen zu können. Mittlerweile sei die Expansion deutlich fortgeschritten. Das Unternehmen verfüge über eigene Produktionskapazitäten auch in Dänemark, eine Produktionspartnerschaft in Spanien sowie über Vertriebskapazitäten in Deutschland und Tschechien.

„Die Schaffung einer zentralen Einheit wird unsere führende Position in Europa festigen“, sagte Mark Zekulin, Präsident und Co-Vorstands-Chef von Canopy Growth. Dr. Pierre Debs, Geschäftsführer von Spectrum Cannabis Europe, betonte: „Die Märkte in Europa öffnen sich derzeit rasch. Wir wollen diese Gelegenheit nutzen“. Dies gelte auch für die Produktion sowie die Ausbildung von Ärzten und Apothekern.