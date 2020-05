EZB setzt auf neue Langfristkredite

Bad Zwischenahn

Viele Fordern Geschlossene Geschäfte Acht Fragen zur Sonntagsöffnung in Bad Zwischenahn

Die Sonntagsöffnung in Bad Zwischenahn spaltet den Ort. Während die einen geöffnete Geschäfte im Kurort für wichtig halten, fordern andere eine Schließung der Läden. Die NWZ erklärt, was geht und was nicht.