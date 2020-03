Finanzmärkte: Der Crash nimmt seinen Lauf

Frankfurt Die sich verschärfende Coronavirus-Krise hat am Donnerstag an den globalen Finanzmärkten zu massiven Verwerfungen geführt. Wie schon zu Wochenbeginn flohen die Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere wie etwa amerikanische und deutsche Staatsanleihen, während Aktien weltweit aus den Portfolios der Investoren flogen. Auch die Ölpreise und der Goldpreis gingen auf Talfahrt, wohingegen der Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert gewann.

Der deutsche Leitindex Dax, der schon zum Handelsstart um mehr als 500 Punkte auf unter 10 000 Punkte gesackt war, schloss 12,24 Prozent tiefer bei 9161,13 Punkten. Es ist auf Schlusskursbasis der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Lediglich Mitte Oktober 1989 hatte es ein noch höheres Minus gegeben, als der Dax nach dem „Schwarzen Freitag“ an der Wall Street auf Talfahrt gegangen war.

Auch in den USA stand die Börse schwer unter Druck: Der maßgebliche Index Dow Jones Industrial fiel anfangs um rund acht Prozent.

In den wichtigen deutschen Indizes, dem Dax, MDax und SDax gaben alle Aktien nach. Besonders unter Abwärtsdruck standen Banken und die Freizeit- und Reisebranche, aber auch Rückversicherer. Die Anteile der Deutschen Bank und der Commerzbank erreichten Rekordtiefs.

Die Flucht in vermeintlich sichere Anleihen setzte sich fort. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite deshalb auf ein neues Rekordtief von minus 0,83 Prozent, nach minus 0,78 Prozent am Tag zuvor. Der Kurs des zuletzt starken Euro gab deutlich nach.

Europas Währungshüter stemmen sich derweil mit einem ganzen Bündel aus Maßnahmen gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Pandemie. 120 Milliarden Euro zusätzlich wird die Europäische Zentralbank (EZB) bis zum Ende dieses Jahres in Anleihenkäufe stecken. Die Käufe sollen sich auf den privaten Sektor, also Unternehmensanleihen, konzentrieren.

Zudem will die Notenbank mit Hilfe besonders günstiger Langfristkredite Banken dazu bewegen, vor allem kleine und mittelgroße Firmen mit Geld zu versorgen. Die Zinsrate ließ die EZB dagegen unverändert. „Die Volkswirtschaften des Euroraum sind mit einem massiven Schock konfrontiert“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

„Die Maßnahmen der EZB, zusätzliche Liquidität in den Markt zu geben und die Kreditvergabe zu erleichtern, sind wichtig, um ein Zeichen zu setzen. Wirtschaft hat in hohem Maße mit Psychologie zu tun und jedes beruhigende Signal ist derzeit hochwillkommen“, meinte Professor Stefan Janßen, Finanz-Experte der Jade-Hochschule (Wilhelmshaven).