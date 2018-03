KabelspezialistLeoni hofft auf mehr Wachstum

Frankfurt /Friesoythe /Brake Der Kabelspezialist Leoni rechnet dank der guten Auftragslage aus der Autoindustrie in den kommenden Jahren mit mehr Wachstum als bisher. Bis 2020 soll der Umsatz im Schnitt um jährlich fünf Prozent wachsen, teilte der MDax-Konzern, der auch Werke in Friesoythe und Brake hat, am Dienstag in Frankfurt mit. Bisher hatte der Hersteller von Kabeln und Bordnetzsystemen für Autos mittelfristig bis 2019 zwischen vier und fünf Prozent angepeilt. 2018 soll der Erlös mindestens fünf Milliarden Euro betragen, nach 4,9 Milliarden im vergangenen Jahr.