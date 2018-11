Gebäudereiniger streiken für Weihnachtsgeld

Frankfurt In vielen Büros und Werkhallen ist am Montag der Dreck liegen geblieben. Hunderte Gebäudereiniger beteiligten sich am ersten Warnstreik der IG Bauen-Agrar-Umwelt, die Verhandlungen um Weihnachtsgeld erzwingen will.

Laut Gewerkschaft versammelten sich die Beschäftigten unter anderem an den beiden größten deutschen Flughäfen in München und Frankfurt sowie an Industriebetrieben wie Volkswagen in Baunatal oder Thyssen-Krupp in Duisburg.

Das Handwerk Gebäudereinigung mit 600 000 Beschäftigten ist eine von ganz wenigen Tarifbranchen, in denen kein Weihnachtsgeld gezahlt wird. Der Bundesinnungsverband lehnte die Forderung der IG BAU nach einer tariflichen Sonderzahlung erneut ab. Dabei verwiesen die Arbeitgeber auf bereits vereinbarte Lohnerhöhungen, die 2020 zu gleicher Bezahlung in den Tarifgebieten West und Ost führen sollen.