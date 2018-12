Frankfurt Nach knapp vier Jahren treten Europas Währungshüter bei ihren milliardenschweren Anleihenkäufen auf die Bremse. Nur noch bis Ende 2018 steckt die Europäische Zentralbank (EZB) frische Milliarden in den Kauf von Wertpapieren. Das beschloss der EZB-Rat am Donnerstag in Frankfurt.

Ein abruptes Ende des Anti-Krisen-Modus wird es indes nicht geben, wie EZB-Präsident Mario Draghi betonte: „Das Anleihenkaufprogramm ist nicht beendet, es geht weiter.“ Denn die Gelder aus auslaufenden Staats- und Unternehmenspapieren wird die Notenbank wieder investieren – und zwar über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung hinaus, die der EZB-Rat frühestens für Herbst 2019 in Aussicht stellt. Seit Beginn der Anleihenkäufe im März 2015 hat sie Wertpapiere im Volumen von rund 2,6 Billionen Euro erworben.

Steigende Zinsen für Sparer sind also vorerst nicht in Sicht. Den Leitzins im Euroraum hält die EZB auf dem Rekordtief von null Prozent, Geschäftsbanken bekommen somit Zentralbankgeld weiterhin zum Nulltarif. Volkswirte rechnen damit, dass die EZB in einem ersten Schritt zunächst die Strafzinsen für Kreditinstitute verringern wird. Derzeit sind für geparktes Geld bei der EZB 0,4 Prozent Strafzinsen fällig.

Mit ihrer Geldflut will die Europäische Zentralbank der Konjunktur in den 19 Euroländern auf die Sprünge helfen und die Teuerung anheizen, die zwischenzeitlich bedenklich niedrig war.