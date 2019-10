Geldvermögen auf Rekordhoch

Frankfurt Menschen in Deutschland sind trotz der Zinsflaute in der Summe so vermögend wie nie. Auf den Rekordwert von 6237 Milliarden Euro beläuft sich das Vermögen der Privathaushalte (Bargeld, Wertpapiere, Bankeinlagen, Versicherungen) im 2. Quartal, ermittelte die Bundesbank. Das war ein Plus von 4,6 Prozent zum Vorjahr.