Lage: Günstigere Signale aus der Industrie

Frankfurt In der globalen Industrie gibt es wieder Zeichen für Wachstum. Nachdem der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Statistikamtes für das verarbeitende Gewerbe bereits eine deutlich bessere Stimmung gezeigt hatte, bestätigte am Montag auch der Frühindikator des Wirtschaftsmagazins „Caixin“ den Trend. Der Caixin-Index, der eher die Stimmung in kleinen und privaten Industrieunternehmen darstellt, stieg im Juli zum Vormonat von 51,2 auf 52,8 Punkte. „50“ gilt als „Wachstumsschwelle“.

Die Eurozone konnte nachziehen. Der von der Marktforschung IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für den Währungsraum stieg um 4,4 Punkte auf 51,8 Zähler – der dritte Anstieg in Folge. Der Index habe damit erstmals in der Corona-Krise wieder Wachstum signalisiert. Er war im April auf ein Rekordtief von 33,4 Punkten abgestürzt.