Frankfurt Die Deutsche Post hat ein Milliardenpaket geschnürt, um in Sachen Digitalisierung voranzukommen. Bis 2025 sollen rund zwei Milliarden Euro ausgegeben werden, um die „digitale Transformation“ zu beschleunigen, wie der Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Eine Vergleichszahl liegt nicht vor – laut Post werden die Ausgaben in neue Technik und bessere Datenauswertung aber deutlich erhöht.

Durch automatisierte Abläufe soll die Arbeit effizienter werden, Routen werden verbessert. Zudem will die Firma verstärkt auf Roboter setzen. „Technologie wird unsere Effizienz verbessern“, sagte Konzernchef Frank Appel.

Das Betriebsergebnis (Ebit) soll dem Strategiepapier zufolge bis 2022 auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen. Für 2020 hatte das Unternehmen in seiner bisher gültigen Strategie 5 Milliarden Euro angestrebt, 4,3 Milliarden sollen es in diesem Jahr sein nach 3,2 Milliarden im vergangenen Jahr. Unklar ist allerdings, ob die Deutsche Post DHL das 5-Milliarden-Ziel für das Geschäftsjahr 2020 einhält. Analysten haben Zweifel.