Allianz gegen Plastikmüll

Frankfurt /London Rund 30 globale Konzerne haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um Plastik-Müll in der Umwelt zu reduzieren. Die Unternehmen aus der Chemie-, Kunststoff-, Konsumgüter- und Abfallbranche gründeten am Mittwoch in London eine Allianz, die bis 2024 etwa 1,5 Milliarden Dollar investieren will.

Ziel sei es, Lösungen und Technologien zu entwickeln, mit denen sich die unkontrollierte Plastik-Entsorgung etwa ins Meer stoppen lasse, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI).

Das Geld der „Alliance to end plastic waste“ („Bündnis zum Ende von Plastikmüll“) solle in Projekte für Recycling, Wiederverwertung und Sammlung von Kunststoffabfällen fließen. „Kunststoffe sind sehr leistungsfähige, vielseitig einsetzbare und ressourcenschonende Materialien“, sagte VCI-Präsident Hans Van Bylen. Sie dürften aber nicht als Abfall in die Umwelt gelangen.