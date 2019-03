Lufthansa verkauft A380 an Airbus

Frankfurt Die Lufthansa trennt sich von einem Teil ihrer Flotte des Großraumflugzeugs A380. Sechs der 14 Maschinen gehen in den Jahren 2022 und 2023 zu einem ungenannten Preis an den Hersteller Airbus zurück, wie Lufthansa am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Gleichzeitig gab das Unternehmen den Kauf von 40 sparsameren Langstrecken-Jets der Typen Boeing 787-9 und Airbus A350-900 bekannt.