Frankfurt /Main Wohnungen und Häuser in Deutschland werden auch nach fast zehn Jahren Immobilienboom immer teurer. Im dritten Quartal 2018 setzte sich der Preisanstieg ungebremst fort, zeigt eine Auswertung des Hamburger Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (GEWOS) für die Deutsche Presseagentur. Demnach kosteten Eigentumswohnungen im Bundesschnitt 8,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so rund 1875 Euro je Quadratmeter.

Damit bleibt der Boom ungebrochen: Im Herbst 2017 waren die Immobilienpreise binnen Jahresfrist ebenso stark gestiegen. Bei Eigenheimen ist gar eine Beschleunigung zu beobachten. Die Preise kletterten dort um 7,6 Prozent auf 2455 Euro je Quadratmeter. Am stärksten verteuerten sich Wohnungen in den sieben größten deutschen Städten mit einem Plus von 11,3 Prozent auf im Mittel 4110 Euro je Quadratmeter. „Ein Abflachen der Entwicklung ist nicht festzustellen“, sagte GEWOS-Geschäftsführerin Carolin Wandzik. Bei Eigenheimen in den Metropolen wurde zudem ein Zuwachs von 9,3 Prozent binnen Jahresfrist auf 5690 Euro je Quadratmeter verzeichnet.

Deutlich billiger waren Wohnungen in ostdeutschen Landkreisen (ohne Berlin), wo Preise von 1165 Euro je Qua­dratmeter verzeichnet wurden. Allerdings verteuerten sich dort gerade Eigenheime besonders stark um 7,4 Prozent auf 1400 Euro je Quadratmeter.