Frankfurt /Main Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt geht es am Dienstag um mehr als ein neues Auto. Eigentlich um nicht weniger als einen Neustart von VW – und vielleicht der gesamten Branche, die seit Jahren im Krisenmodus operiert. Das oft folgenarme Versprechen einer Neuerfindung gehört zwar seit Jahrzehnten zum IAA-Standardrepertoire der VW-Bosse. Doch dieses Mal scheint es ernst zu werden. Denn mit dem ID.3 (Preis noch unbekannt) stellt die Konzernmarke Volkswagen nicht nur ein E-Auto vor, welches ausdrücklich die Branchen-Ikonen Käfer und Golf beerben soll. Zusammen mit dem neuen Logo wollen sich die Wolfsburger zudem runderneuern.

Menschlicher, nahbarer, authentischer soll Volkswagen werden. Nicht Technik, sondern Menschen sollen im Vordergrund stehen. Der Stand ist in warme Farben gehüllt. Zudem wird ein Soundlogo eingeführt: Nach fünf Tönen sagt eine Frauenstimme „Volkswagen“. Das V und W im Kreis gerät schmal, beinahe filigran – und erinnert an die Varianten der 1960er-Jahre. Im Vergleich zum blau-weißen Vorgänger mit dem 3D-Effekt wirkt die nicht auf eine Farbe festgelegte 2D-Variante reduziert, gleichzeitig soll es flexibler einsetzbar sein, vor allem im Digitalen.

Die Visionen können aber nicht über die Sorgen der Branche hinwegtäuschen: Der Umstieg auf neue Antriebe und die schwache Autokonjunktur kostet Milliarden und wohl Zehntausende Arbeitsplätze.

Erstmals seit der Unternehmensgründung im Jahr 1937 wird das zentrale Versprechen des bezahlbaren Individualverkehrs ernsthaft infrage gestellt. Vor dem Messeeingang haben Demons­tranten einen überdimensionalen CO2-Ballon aufgestellt, mehrere Gruppen haben für das Wochenende umfangreiche Protestaktionen angekündigt. Hinzu kommt die durch einen Unfall in Berlin ausgelöste Diskussion, ob Sport Utility Vehicle (SUV), die aktuell größten Verkaufsschlager, aus den Städten verbannt werden sollen. Auch in Frankfurt werden noch einige SUV-Modelle präsentiert.

Viele Hersteller sparen sich in diesem Jahr den teuren Stand auf der IAA, ganze Hallen bleiben leer. Und bei den Zulieferern ist die Stimmung gedrückt. VW-Chef Herbert Diess warnt, dass das E-Auto für breite Käuferschichten zu teuer werden könnte und mahnt bei der Politik Subventionen an: „Gerade kleinere Autos, die elektrifiziert werden, sind in Zukunft überdurchschnittlich teuer.“