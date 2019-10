Bahn und Lufthansa bauen Angebot aus

Frankfurt /Main Die Lufthansa und die Deutsche Bahn bauen ihr gemeinsames Angebot „Express-Rail“ aus, das Fluggäste verstärkt auf die Schiene bringen soll. Zum Winterfahrplan von Mitte Dezember an wird die Zahl der bei Lufthansa direkt buchbaren Zubringerzüge deutlich erhöht, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Von den Bahnhöfen Aachen, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Ulm steige die Wochenzahl der Bahn-Verbindungen am Frankfurter Flughafen um 159 auf 392, hieß es. Express-Rail ist bislang von 14 deutschen Bahnhöfen möglich.