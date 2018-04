Bau: Schlichter soll im Tarifstreit klären

Frankfurt /Main Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Bauwirtschaft hat jetzt der Schlichter das Wort. Der Vorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt erklärte am Montag die Verhandlungen für bundesweit rund 800 000 Beschäftigte für gescheitert und rief gleichzeitig den Schlichter an. Dazu ist bereits der frühere SPD-Bundesminister Wolfgang Clement bestimmt. Die Gewerkschaft hatte unter anderem sechs Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Vertragslaufzeit gefordert. Die Arbeitgeber hatten ein Gesamtvolumen von sechs Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten in Aussicht gestellt.