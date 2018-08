Commerzbank behebt Störungen

Frankfurt /Main Commerzbank-Kunden mit Pfändungsschutzkonten kommen nach Angaben der Bank wieder uneingeschränkt an ihr Geld. Die technische Störung sei behoben, bestätigte ein Bank-Sprecher am Donnerstag. Bei einem Teil der Pfändungsschutzkonten waren am Dienstag nicht alle Zahlungseingänge wie geplant gebucht worden. Auch Daueraufträge und Lastschriften konnten wegen der Panne nicht ausgeführt werden, weil die sogenannten P-Konten, die nicht überzogen werden dürfen, zum Stichtag nicht ausreichend Guthaben auswiesen.