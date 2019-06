Deutsche möchten mehr sparen

Frankfurt /Main Die Bundesbürger denken wieder öfter ans Sparen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Nielsen befragt seit mehr als 13 Jahren regelmäßig Konsumenten in 64 Ländern nach ihren Zukunftserwartungen und ihrer finanziellen Situation. Fast jeder dritte Befragte in Deutschland gab bei der Nielsen-Umfrage an, zumindest einen Teil des frei verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante legen zu wollen. Noch lieber geben die Deutschen das Geld, das nach der Deckung der Lebenshaltungskosten übrig bleibt, allerdings für Urlaub und Kleidung aus.