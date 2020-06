Erholt sich Wirtschaft schon 2021?

Frankfurt /Main Die Bundesbank rechnet infolge der Corona-Pandemie mit einem herben Einbruch der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr. Nach ihrer jüngsten Prognose sei ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 7,1 Prozent wahrscheinlich. Nach der tiefen Rezession 2020 werde sich die Konjunktur aber bereits in den kommenden beiden Jahren deutlich erholen, prognostizierte die Bundesbank am Freitag. Für 2021 rechnen die Volkswirte mit 3,2 Prozent Wachstum, 2022 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt demnach um 3,8 Prozent zulegen. Unterstellt wird dabei, dass Mitte 2021 eine wirksame medizinische Lösung zur Bekämpfung des Coronavirus verfügbar sein wird.

