Ermittlung gegen Gewerkschaft

Frankfurt /Main Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo gerät zunehmend in Turbulenzen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen Verantwortliche der Spartengewerkschaft aufgenommen, bestätigte eine Justizsprecherin jetzt. Nähere Einzelheiten oder Namen von Beschuldigten nannte sie nicht. Bei der Ufo tobt seit Monaten ein interner Führungsstreit. Im Oktober gab der damalige Vorsitzende Alexander Behrens seine Position aus gesundheitlichen Gründen ab, blieb aber im Vorstand.

Der wieder an die Spitze der Gewerkschaft zurückgekehrte Nicoley Baublies erklärte am Montag, dass man mitten in der Aufarbeitung der finanziellen Vorgänge und Abschlüsse stecke. Er wisse nicht, ob er selbst zu den Beschuldigten gehöre, sagte Baublies, der selbst dem Ufo-Vorstand seit 2012 angehört.