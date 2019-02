Frankfurt /Main Mehr Kunden, mehr Gewinn – und endlich wieder eine Dividende. Die Commerzbank macht nach zwei mageren Jahren wieder Hoffnung auf bessere Zeiten. Für das abgelaufene Jahr rechnen Analysten im Schnitt mit 828 Millionen Euro Überschuss. Das wäre mehr als fünf Mal so viel wie ein Jahr zuvor – und deutlich mehr als die Deutsche Bank, die als möglicher Partner für eine große Banken-Hochzeit gehandelt wird.

Am Donnerstag, 14. Februar, legt die Commerzbank in Frankfurt die Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 vor. Schon nach neun Monaten hatte sich im vergangenen Jahr abgezeichnet, dass sich Konzernumbau und Kundenwerbung auszahlen. Dank steigender Zahlen von Privat- und Firmenkunden gelang es dem Institut, in einem umkämpften Markt seine Position zu halten. Ende September stand unter dem Strich ein Gewinn von 751 Millionen Euro in den Büchern.

2017 hatte die Commerzbank mit 156 Millionen Euro noch weniger verdient als im Jahr zuvor (279 Millionen Euro).