Frankfurt /Main Die zahlreichen Flugausfälle und Verspätungen im Sommer haben Unternehmen laut einer Verbandsumfrage stark belastet. Die Turbulenzen an den deutschen Flughäfen hätten dafür gesorgt, dass Geschäftsreisende zu spät oder gar nicht zu Terminen gekommen seien, teilte der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) am Dienstag in Frankfurt mit. Außerdem hätten Unternehmen teils hohe Kosten für Umbuchungen und Stornierungen schultern müssen.