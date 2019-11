Flugbegleiter drohen mit weiteren Streiks

Frankfurt /Main Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo droht erneut damit, ihre Streiks auf andere Lufthansa-Gesellschaften auszuweiten. In Gesprächen mit der Airline an diesem Wochenende über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts müsse „eine völlige Kehrtwende her“, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies am Freitag. Am Montag werde das weitere Vorgehen verkündet, sagte Baublies bei Protesten am Frankfurter Flughafen.

Wegen der Flugbegleiterstreiks hat die Lufthansa mehr Flüge absagen müssen als erwartet. Durch die Arbeitsniederlegungen am Donnerstag und Freitag seien insgesamt 1500 Flüge annulliert worden, teilte Lufthansa in Frankfurt mit. 200 000 Menschen seien betroffen gewesen.