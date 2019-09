Gewinnprognosen häufig falsch

Frankfurt /Main Mit zu optimistischen Gewinnprognosen haben die Vorstände börsennotierter Unternehmen in Deutschland im ersten Halbjahr 2019 so häufig danebengelegen wie nie in der ersten Jahreshälfte. In 54 Fällen sahen sich die 308 im Prime Standard gelisteten Unternehmen gezwungen, ihre Erwartungen nach unten zu korrigieren. Die Zahl der Gewinn- und Umsatzwarnungen stieg einer Auswertung des Beratungsunternehmens EY zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent.