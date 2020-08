Währung: Film-Geld ist das neue Falschgeld

Frankfurt /Main /Hannover Ausgerechnet einen Strafbefehl wollte ein Mann beim Amtsgericht in Erfurt mit Falschgeld bezahlen. Der 52-Jährige hatte dafür so genanntes Movie Money dabei, das im Internet als Requisite für Film und Theater beworben wird. Der Schwindel flog an der Zahlstelle des Gerichts auf. Doch nicht immer fällt der Betrug sofort auf.

Keine Schutzmerkmale

Dabei sind die Fälschungen eigentlich leicht zu entdecken, wie Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann berichtete. „Es steht sogar „Movie Money“ auf der Vorderseite oder „Prop copy“ auf der Rückseite.“ Es handele sich um einfache Druckfälschungen ohne Sicherheitsmerkmale. Diese Scheine werden Experten zufolge seit der zweiten Jahreshälfte 2019 zunehmend zur Täuschung im Zahlungsverkehr eingesetzt.

Der Trend beim „Movie Money“ habe sich im ersten Halbjahr 2020 verstärkt, „obwohl die Menschen in der Corona-Krise weniger Geld ausgeben“, sagte das für Bargeld zuständige Mitglied des Bundesbank-Vorstandes. Beermann mahnte, gerade beim Zehner und Zwanziger genau hinzusehen. „Die Fälscher setzen vor allem auf 10- oder 20-Euro-Scheine, weil Menschen bei diesen Banknoten nicht so genau wie bei Fünfzigern oder noch höheren Stückelungen hinschauen“, sagte Beermann. Der Anteil der gefälschten Zehner und Zwanziger am Gesamtaufkommen der Blüten stieg von 34 Prozent im zweiten Halbjahr 2019 auf inzwischen 46 Prozent. Insgesamt zogen Polizei, Handel und Banken in Deutschland in den ersten sechs Monaten 2020 gut 34 100 Blüten aus dem Verkehr, 24 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2019, teilte die Deutsche Bundesbank mit. Bereinigt um die Zahlen für „Movie Money“ wurden 23 300 Blüten registriert.

Weniger Fälle im Land

In Niedersachsen sind im ersten Halbjahr weniger Falschgeldfälle als im Vorjahreszeitraum aufgeflogen. Bis Ende Juni wurden in 2598 Fällen eine oder mehrere gefälschte Banknoten sichergestellt, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 waren es landesweit 3044, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Hannover am Freitag mit.