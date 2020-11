IG BAU sieht großen Mangel

Frankfurt /Main Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat einen eklatanten Mangel an altersgerechtem Wohnraum beklagt. Bis 2030 müssten in Deutschland mindestens vier Millionen derartige Wohnungen zur Verfügung stehen, erklärte Gewerkschaftschef Robert Feiger am Montag in Frankfurt. Zurzeit gebe es nur knapp eine Million seniorengerechte Wohnungen bei einer schnell zunehmenden Bevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe „65plus“.