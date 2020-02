IG Metall kündigt bestehende Verträge

Frankfurt /Main Die IG Metall kündigt die bestehenden Gehaltstarifverträge für die rund vier Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Das hat der Vorstand der Gewerkschaft auf einer außerordentlichen Sitzung am Mittwoch in Frankfurt beschlossen. Mit der Formalie ist zunächst keine Verschärfung in den bereits laufenden Tarifverhandlungen verbunden.