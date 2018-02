Frankfurt /Main Der rasante Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland hat sich der Bundesbank zufolge 2017 etwas abgeschwächt. Preisübertreibungen sieht die Notenbank vor allem in Städten. Mieter mussten bei Neuverträgen in Städten im Schnitt mehr als sieben Prozent mehr zahlen als 2016. Bei bestehenden Wohnungen in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart waren es sogar mehr als neun Prozent.