Kritik an Politik der EZB

Frankfurt /Main Die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) aus Österreich und den Niederlanden haben die geldpolitischen Beschlüsse vom Donnerstag kritisiert. „Dieses breite Maßnahmenpaket, insbesondere die Wiederaufnahme der Anleihekäufe, steht in keinem Verhältnis zu den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen, und es gibt triftige Gründe, an seiner Wirksamkeit zu zweifeln“, schrieb der niederländische Notenbankchef Klaas Knot am Freitag auf der Internetseite seines Instituts. Es gebe weder die Gefahr einer Deflation, noch gebe es Anzeichen für eine Rezession.

Auch Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann äußerte Kritik. Auf die Frage, ob die Entscheidungen vom Donnerstag ein Fehler gewesen sein könnten, sagte Holzmann am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg: „Diese Idee ist einigen Leuten in den Sinn gekommen. Sie kam mir definitiv nicht in den Sinn.“ Holzmann drückte zugleich seine Hoffnung auf geldpolitische Änderungen in der Zukunft aus.