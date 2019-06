Frankfurt /Main Die Lufthansa stutzt ihre Billigtochter angesichts anhaltender Verluste deutlich zurecht. So gibt Eurowings die Verantwortung für ihre Langstreckenflüge an den Mutterkonzern ab und die belgische Brussels Airlines wird doch nicht Teil der Billigmarke, teilte der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr beim Kapitalmarkttag des Konzerns am Montag in Frankfurt mit. Finanzchef Ulrik Svensson versuchte die Erwartung zu zerstreuen, dass sich Eurowings bald den Ferienflieger Condor einverleiben wird. „Eurowings wird sich selbst sanieren, und danach können wir über Zukäufe sprechen“, sagte Svensson zu der Idee, dass Condor für Eurowings die Rolle einer Langstrecken-Sparte übernehmen könnte. Eurowings soll 2021 in die Gewinnzone fliegen – ursprünglich war das schon in diesem Jahr geplant.

Es sei unwahrscheinlich, dass die Lufthansa mit ihrem Gebot für Condor zum Zuge komme. Die Ferienfluglinie habe eine alte Flugzeugflotte, was hohe Investitionen nach sich ziehen würde.