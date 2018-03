Lufthansa-Chef bleibt bis 2023

Frankfurt /Main Lufthansa-Chef Carsten Spohr bleibt noch länger an der Spitze von Europas größter Fluggesellschaft. Der Aufsichtsrat habe seinen Vertrag um fünf Jahre bis Ende Dezember 2023 verlängert, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mit. Der 51-Jährige hatte die Konzernführung 2014 übernommen. Seither hat er den langwierigen Tarifkonflikt mit den Piloten gelöst, die Billigtochter Eurowings auf- und ausgebaut und dem Konzern Teile der pleite gegangenen Rivalin Air Berlin einverleibt. Vor seinem Aufstieg an die Vorstandsspitze führte Spohr das Passagiergeschäft der Marke Lufthansa.