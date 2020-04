Lufthansa plant bis 17. Mai

Oldenburg

Mund-Nasen-Schutz Meist Ausverkauft Empfohlene Masken sind in Oldenburg kaum zu bekommen

In manchen Apotheken in Oldenburg gibt es sie noch: dreilagige OP-Masken. Die sollen aber möglichst nicht an Private verkauft werden, und die virendichten Masken erst recht nicht. Wo also können private Einkäufer die Schutzmasken beziehen?