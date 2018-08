Mangel an Fachkräften bremst Wohnungsbau

Frankfurt /Main Klempner, Heizungsinstallateure und Co. dringend gesucht: Fehlende Fachkräfte und der Baulandmangel in Ballungszentren bremsen nach Einschätzung der KfW den Bau neuer Wohnungen.

Die wichtigste Ursache für Engpässe auf dem Wohnungsmarkt seien nicht zu langsame Genehmigungen der Kommunen oder zu wenige Bauwillige. Eine zentrale Rolle spielten vielmehr Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft – zunehmend ausgelöst durch Fachkräftemangel.

„Aktuell warten in Deutschland 653 000 genehmigte Wohnungsneubauten auf Umsetzung“, sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Die KfW rechnet damit, dass in diesem Jahr mehr als 300 000 neue Wohnungen (2017: 285 000) fertiggestellt werden. Das wären zwar so viele wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Dennoch bleibe die Zahl nach wie vor weit hinter dem Bedarf zurück.