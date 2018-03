Frankfurt /Main Fast ein Fünftel aller Führungskräfte bei Deutschlands Mittelständlern ist einer Studie zufolge weiblich. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede, geht aus dem Mittelstandsatlas 2018 der staatlichen Förderbank KfW hervor.

Danach sitzen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Frauen am häufigsten im Chefsessel. Etwa 25 Prozent der kleineren und mittleren Firmen dort werden von einer Managerin geführt. In Niedersachsen werden hingegen nur 16 Prozent der kleineren und mittleren Firmen von Managerinnen geführt, in Hessen sogar nur 15 Prozent. Bremen wurde wegen zu kleiner Datenbasis nicht ausgewertet.

Deutschlandweit sitzt bei rund 18 Prozent der etwa 3,7 Millionen Mittelständlern eine Frau im Chefsessel.