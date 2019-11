Negativzinsen ab erstem Euro kein Tabu mehr

Frankfurt /Main Negativzinsen für neue Privatkunden sind bei Sparkassen kein Tabu mehr. Die Kreissparkasse Stendal weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass für ihr S-Tagesgeldkonto „für Guthaben ab 0,01 Euro ein Verwahrentgelt berechnet wird“. Auf Nachfrage der „Bild“-Zeitung erklärte das Institut in Sachsen-Anhalt, dieser „präventive Hinweis“ richte sich an „Neukunden, die ausschließlich ihr Geld bei uns hinterlegen wollen“, also nicht zusätzlich zum Beispiel auch noch ein Girokonto eröffnen.