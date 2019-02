Posten des Vize-Chefs unbesetzt

Frankfurt /Main Der Vize-Chefposten der EZB-Bankenaufsicht bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Bislang gebe es keinen offiziellen Vorschlag des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Nachfolge von Sabine Lautenschläger in dieser Funktion, sagte eine Sprecherin der Notenbank auf Anfrage am Dienstag in Frankfurt.

Lautenschlägers fünfjährige Amtszeit als stellvertretende Vorsitzende der bei der EZB angesiedelten zentralen Bankenaufsicht für den Euroraum (Single Supervisory Mechanism/SSM) war am Montag zu Ende gegangen. Die einstige Vize-Präsidentin der Deutschen Bundesbank ist jedoch weiterhin Mitglied im sechsköpfigen EZB-Direktorium. Dort beträgt die Amtszeit acht Jahre, Lautenschläger ist seit Januar des Jahres 2014 dabei.