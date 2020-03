Rezension: Konkurrenz rasch überholt

Frankfurt /Main Vor 150 Jahren wurde die Deutsche Bank gegründet, die wie nur wenige Unternehmen im Land für die deutsche Geschichte steht und mit ihr, mit den dunkleren wie den helleren Abschnitten, aufs Engste verbunden ist. Zum 150-jährigen Bestehen der Deutschen Bank ist im Propyläen-Verlag eine umfassende Geschichte dieser Universalbank erschienen.

„Deutsche Bank: Die globale Hausbank 1870 – 2020“ heißt das umfangreiche Werk, das auf den ersten Blick wegen des schieren Umfangs von 928 Seiten abschreckt, das sich aber auch als Wirtschaftsgeschichte Deutschlands seit der Reichsgründung lesen lässt und anschaulich die Strategien der Bank, der Regierungen und der Mitbewerber erläutert.

Die renommierten Historiker Werner Plumpe, Alexander Nützenadel und Catherine R. Schenk erzählen die Geschichte des Instituts neu: von der Gründungsidee einer Bank für den Handel Deutschlands mit der Welt im Jahr 1870, über die Wirtschaftskrisen und die Rolle der Bank während der NS-Zeit bis hin zur Internationalisierung und Globalisierung nach 1989. Namen wie die Deutsche-Bank-Vorstände Hermann Josef Abs (1901 bis 1994) oder Alfred Herrhausen (1930 bis 1989) stehen mit der Bank in Verbindung, der eine ein umstrittener, aber erfolgreicher Bankmanager, der mit den Nationalsozialisten paktierte, an der „Arisierung“ genannten Enteignung jüdischer Vermögen teilhatte und als Berater des Kanzlers Adenauer eine feste Größe im Deutschland der Nachkriegsjahre war. Der andere, Herrhausen, der den Weg der Deutschen Bank zur Investment-Bank mit der Übernahme von Morgan Grenfell einleitete und Opfer eines (bis heute nicht geklärten) Anschlags wurde.

Die Autoren beschreiben die Expansion ins globale Kapitalmarktgeschäft und die Entwicklungen der stürmischen letzten Jahrzehnte bis in die Gegenwart. Anhand erstmals zugänglicher Quellen kann sich der Leser ein umfassendes Bild machen und Entwicklungen besser einordnen. Das Erstaunliche an dem Unternehmen Deutschen Bank wird schon im Kaiserreich (Bearbeiter: Werner Plumpe) deutlich: Schon wenige Jahre nach ihrer Gründung schließt sie zur Konkurrenz auf und überholt sie, geht bald sogar uneinholbar in Führung. Im Jahr 1900 ist die Deutsche Bank ein universales Geldinstitut, das klug auf die Begleitung der neuen Industrien setzt, international ausgerichtet ist, strikte Risikostrukturierung betreibt und das Normalgeschäft mit Giroverkehr, Wechsel- und Pfandkredit pflegt.

In der Weltwirtschaftskrise (Bearbeiter: Alexander Nützenadel) taucht auch ein bekannter Name aus dem Nordwesten auf: Die Nordwolle, die 1931 kurz vor dem Konkurs stand, was wiederum die Deutsche-Bank-Mitbewerber Dresdner Bank und Danat-Bank – und schließlich die ganze Branche mit in den Strudel riss. Die Danat-Bank hatte der Nordwolle 48 Millionen Reichsmark als Kredit zur Verfügung gestellt, was fast dem gesamten Wert ihres Aktienkapitals entsprach. Klüger hatte man die Risiken bei der Deutschen Bank verteilt, sie hatte der Nordwolle nur 8,7 Millionen Reichsmark zur Verfügung gestellt. Die Bewältigung der Bankenkrise (die Danat-Bank ging in Konkurs) traf die Deutsche Bank stark, sie konnte sie aber aus eigener Kraft leisten.

In der NS-Zeit verdrängte die Deutsche Bank jüdische Angestellte, ihre Manager waren in die „Arisierung“ (sprich Enteignung) der jüdischen Unternehmer verstrickt. Maßgebliche Namen sind in jeder Zeit Karl Ritter von Halt (NSDAP-Mitglied) und Hermann Josef Abs (der kein Parteimitglied war). Von 84 Filialdirektoren waren 44 in der NSDAP. Es gab aber auch Deutsche-Bank-Mitarbeiter wie Hermann Koehler, der sich abfällig über das Regime geäußert hatte, denunziert und 1943 hingerichtet wurde. Die Deutsche Bank profitierte aber von der Arisierung. „In einigen Fällen konnte die Bank zudem erhebliche Kursgewinne aus Aktien arisierter Unternehmen und Privatvermögen realisieren“, schreibt Nützenadel. 1938 betrug der „Sondereffekt“ aus Arisierungen 936 812 Reichsmark.

Der Erwerb der Investmentbank Morgan Grenfell, die gescheiterten Fusionen (Dresdner Bank, Commerzbank), die Staatsschuldenkrise 2008 bis hin zur neuesten Entwicklung (Bearbeiterin: Catherine R. Schenk) sind Wegmarken der jüngsten Geschichte der Deutschen Bank. Auch sie sind anschaulich und umfassend erläutert, geben dem Leser die Möglichkeit, sich mit diesen wegweisenden Entwicklungen kritisch auseinanderzusetzen.